中越典子、自然体の“愛車”に反響女優として長年ドラマや映画で活躍し、プライベートでは二児の母でもある中越典子さん。そんな中越さんの日常が垣間見えるインスタグラムでは、愛車とのショットが公開され、ファンを中心に注目を集めています。2026年1月16日の投稿では、友人の誕生日を祝った日の出来事に触れながら、「マイチャリ公開！笑」というコメントとともに愛車の写真が紹介されました。 【画像】超カッコイイ！ 「