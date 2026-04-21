第2打席の右前打で達成、ロバーツ監督「感銘を受けた」【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で安打を放ち、ベーブ・ルースの記録を抜く52試合連続出塁を記録した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「とても感銘を受けた」と大谷の記録を称えた。3回先頭で迎えた第2打席、大谷は左