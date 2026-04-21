Image: FotoField / Shutterstock.com Appleのティム・クック氏が、CEOを退任することが発表されました。後任は、以前から噂されていた、現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏。CEO交代は9月1日付けで行われ、クック氏は取締役会会長としてAppleに残ります。CEOとして走り続けた15年間新人事発表後、Appleホームページ上では、Appleコミュニティへのお