ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回2死二、三塁で申告敬遠により勝負を避けられ、球場は大ブーイングに包まれた。4点リードで迎えた6回、得点圏に走者がいる場面で第4打席を迎えたが、敵軍ベンチは申告敬遠を選択。大谷はバットを降ることな