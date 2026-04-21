京都府南丹市で、小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は21日朝から、押収した父親の車を詳しく調べています。捜査本部が置かれている京都府の南丹警察署では、捜査員らが遺体の遺棄に使われた可能性のある安達優季容疑者の車を調べています。安達容疑者は、息子の結希くんの遺体を山林などに運び、遺棄した疑いが持たれています。結希くんは先月23日、自宅で朝食を食べたのを最後に生存が確認できてお