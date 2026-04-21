春が来て、陸上界はトラックシーズンに突入した。４月１１日には熊本市で、日本グランプリシリーズ第１戦の金栗記念選抜中長距離大会が開催された。箱根駅伝の創始者・金栗四三（かなくりしそう）の名を冠したレースで、打倒青学大を目指す各チームのキーマンたちが、躍動した。（編集委員近藤雄二）実業団トップランナーと真っ向勝負メインイベントとなった男子５０００メートル最終第４組で、闘志あふれる走りを見せたのが