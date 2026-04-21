20日夕方、東北地方で最大震度5強を観測する強い地震がありました。太平洋側の広い範囲に一時、津波警報が出され、岩手県の久慈には最大で80センチの津波が到達しました。20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする強い地震が発生しました。震源の深さは19キロで、地震の規模を示すマグニチュードは、7.7です。これにより、青森県の階上町で最大震度5強、岩手県では盛岡市などで震度5弱を観測しました。気象庁は、北海道から岩手の