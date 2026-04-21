Blizzardのゲーム「World of Warcraft(WoW)」を無断でホストしていたプライベートサーバーの「Turtle WoW」へ訴訟に基づく差止命令が下されました。これによりプロジェクトが終了することとなりました。Proposed Order Granting Joint Stipulation for Entry of Consent Judgment and Perm - #56, Att. #1 in Blizzard Entertainment, Inc. v. Turtle Wow (C.D. Cal., 2:25-cv-08194) - CourtListener.comhttps://www.courtlistene