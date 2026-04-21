ダブルカルチャーパートナーズは、4月22日より、「水曜どうでしょうエンタメくじ〜激闘と懐かしの西表島編〜」(1回880円)をローソン店頭、HMV、HMV&BOOKS(※一部店舗のみ取扱い)にて発売開始する。○番組にちなんだオリジナル景品は全部で7種類。あの寝釣りのシーンを彷彿とさせる「ルームライトで賞」や「寝ー釣―り!折りたたみ座布団で賞」や、名台詞がデザインされた「マグネットで賞」など、激闘と懐かしの西表島編をモチ