帝国データバンクは2026年4月17日、保有する企業データベースのうち「小売業」を対象とした企業財務データから、売上高に対する「支払手数料」割合の動向について試算・分析を行った「小売業 支払手数料 比率調査」の結果を公開した。本調査は算出可能な小売業約1万社(各年度別)を対象に、2014年度から2024年度(一部2025年度集計分を含む)の財務データを分析したものである。○売上高に占める「支払手数料」比率が10年で45%増加財