マーキュリーは4月14日、「月例中古タワーマンション動向(2026年3月実績)」を発表した。東京23区と大阪市において2025年3月、2026年2月〜3月末に流通した流通時点における築年数が20年以内で20階建て以上の中古マンションを対象に実施した。東京23区東京23区は1,039戸が流通し、70?あたりの平均価格は2億747万円だった。最も高かったのは千代田区の3億930万円、最も低かったのは葛飾区の8,378万円となり、70?あたりの平均価格が1億