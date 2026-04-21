元バレリーナで女優の草刈民代（６０）が２１日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）に出演した。この日は「モールいいとこどりツアー」としてお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が添乗員となって草刈とモデルでタレントの佐藤栞里とともに東京・ららぽーと豊洲を訪れた模様を放送した。その中で豊洲には「１度だけ映画を見に来たことがある」と明かした草刈。夫の映画監督・周