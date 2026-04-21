女優の小西真奈美（４７）が、透き通るような白い肌の秘密を語ると予告した。２０日、自身のインスタグラムを更新。「５月のサロンは『夏前のシミ対策集中ケア』です。ちゃんとケアしてるのに、なぜかシミが増える。美白を頑張っても変わらない 。年々、濃くなっている気がする。そんなふうに感じている方から沢山の質問を頂きました」と書き出すと「私も３０代半ば頃、頬に茶色いシミと、肝斑のようなシミが現れて、な