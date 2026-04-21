ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○新居建設にまつわる峯岸みなみの体験談番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からのお悩みに、現在進行形で家を建てているという峯岸みなみが自身の体験談を明かした。「本当に数カ月前に、