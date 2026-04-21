４月１５日の東京スプリント・Ｊｐｎ３で５着のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）を視野に調整する方向。２１日、池江調教師が明かした。前走の東京スプリントはスタートがひと息で、前が止まらないこともあり５着だった。２走前の高松宮記念も出遅れがあった。「ここ２戦は競馬をしていない。もともとゲートは速いほうなので