INFORICHは4月20日より、リクルートMUFGビジネスが提供する決済サービス「エアウォレット」とのタイアップ企画を開始している。エアウォレット×CHARGESPOT本企画では、エアウォレットのLINE公式アカウントを新規で友だち追加すると、CHARGESPOTの1時間以上3時間未満の利用料金相当額、430円がエアウォレットのCOIN+残高としてプレゼントされる。さらに、『エアウォレット』のVisaプリペイドカードを利用してCHARGESPOTで決済する