【モデルプレス＝2026/04/21】株式会社サンリオは、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げたことを発表。2026年秋に第1作目タイトルとしてNintendo Switch／NintendoSwitch 2用のパーティゲーム「サンリオパーティランド」をグローバルで同時発売する。【写真】サンリオ、初の自社ゲームブランド、第1弾キービジュアル◆サンリオ、初の自社ゲームブランド始動キャラクターIPと世