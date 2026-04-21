から揚げは、やっぱり外せない定番人気のおかず。お店のようなカリッとした食感とジューシーな味わいを、おうちでも実現したい……！そんなときは、コツを押さえるのが近道。ころもでうまみと水分を閉じ込める「柔らかスパイスから揚げ」なら、パサつきがちな鶏胸肉も驚くほどしっとりやわらかに仕上がります。どんな鶏胸肉料理にも応用できる〈下ごしらえ〉〈下味〉〈揚げ方〉メソッドにも注目。絶品なのはもちろん、さめてもおい