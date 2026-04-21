格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）出場した経験を持つ元プロボクサーの飯田将成（40）が、2026年4月20日に自身のインスタグラムを更新し、2000万円超のアクセサリーを購入したことを報告した。投稿には、購入したネックレスなどの写真を添付し、以下のコメントを投稿した。「2000万の男 ダイヤに負けないくらい光輝いてます」の声「オリジナルのネックレスが欲しくて、背中の鷹をモチーフにしたネックレス