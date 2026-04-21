「ゾンビたばこ」と呼ばれる「エトミデート」を密輸したとして、台湾出身の男が逮捕されました。逮捕されたのは、台湾出身の無職・陳建國容疑者（64）で、おととい、マレーシアから羽田空港に「エトミデート」を含む液体など、およそ1.5キロを輸入した疑いがもたれています。陳容疑者は、SNSで知り合った人に運び屋の仕事を紹介され、ココナッツオイルのボトルと装い、密輸したということです。陳容疑者は調べに対し、「ビンの中身