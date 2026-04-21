4月15日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがお気に入りの“梅干しの食べ方”を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「梅干しを使って」。梅の酸味が食欲をそそる具だくさんなひじき煮「五目梅ひじき」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。 実は「梅干し好き」というDAIGO。実は、近ごろハマっている食