けさ、羽田空港の管制システムでトラブルが発生し、羽田を発着する便を中心に航空便の欠航や遅延が相次いでいます。国土交通省によりますと、けさ早く、羽田空港の航空管制システムでトラブルが発生した影響で、午前7時15分頃から羽田からの出発を制限しました。システムはおよそ15分後に復旧し、制限は解除されましたが、航空各社では羽田空港を発着する便を中心に欠航や遅れが出ています。全日空は30便が欠航、日本航空は53便が