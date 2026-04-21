演歌歌手の大月みやこが、4月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。貴重なプライベート写真を公開した。【映像】スタイル抜群のビキニ姿まもなく80歳の誕生日を迎えるという大月。1964年に17歳でデビューするも20年間ヒット曲がでず「遅咲き」と呼ばれていた時代を、当時の写真とともに振り返った。デビュー当時の可憐な写真に続き、奄美大島で撮ったという水着姿の写真が公開されると黒柳は「あ、これすごい