昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めたユリア（鈴木ユリア）が6月17日にエイベックスよりデビューすることが発表された。【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア初公開となったアーティスト写真では、トレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールという、ガーリーな