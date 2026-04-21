高市総理は21日、メキシコのシェインバウム大統領と電話会談し、中東情勢を踏まえ、エネルギー供給を含めた協力を進めることを確認しました。高市総理は21日、メキシコのシェインバウム大統領とおよそ20分間、電話会談をおこないました。会談では、中東情勢などについて意見が交わされ、両国間でエネルギー供給を含めた協力を進めることで一致しました。また、高市総理は「戦略的グローバル・パートナー」である両国の協力関係を新