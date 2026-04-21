「B'z」松本孝弘（65）の最新ショットが公開され、さまざまな反響が寄せられている。【映像】松本孝弘の近影2025年6月11日、公式サイトで体調不良により療養することを発表していた松本。その後、21日には医師の許可をもらったうえで、イベント「B’z presents UNITE #02」のアンコールに出演し、元気な姿を見せていた。近影に「やっぱり痩せたなぁ〜」「大パニック」「やば〜い」などの反響2026年4月11日からは、全国10箇所