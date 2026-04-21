お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「ダウンタウン」松本人志（62）が示した昨年M-1グランプリの見解を証言する場面があった。この日はゲストで「バイきんぐ」小峠英二が登場。自身の「毒出しノート」を披露し、日常感じている不満や疑問を投げかけた。2012年に「キングオブコント」で優勝し、21年から同審査員も務めて
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