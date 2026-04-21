■MLBロッキーズ3ー12ドジャース（日本時間21日、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（31）は敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で出場、4打数1安打2四球。第2打席にヒットを放ち、52試合連続出塁をマークした。2018年にレンジャーズのチュ・シンス（韓国）が記録したアジア出身選手記録に並んだ。ドジャースは試合前に今季からチームに加わった守護神・E.ディアズ（32）が肘の遊離体を除去する手術を受けると発表、復