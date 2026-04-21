大分県の陸上自衛隊日出生台演習場で、訓練中に砲弾が暴発し、隊員3人が死亡、1人が負傷した事案で、小泉進次郎防衛大臣が正午過ぎ、記者団にコメントした。【映像】「大変残念でなりません」小泉防衛大臣のコメント小泉大臣は「本日8時39分頃、大分県日出生台演習場において、陸上自衛隊西部方面戦車隊が10式戦車により射撃訓練を行っていたところ、戦車の砲弾が砲内にて暴発し、戦車に乗車していた隊員4名のうち3名が死亡、1