記者会見する広島県の横田美香知事＝21日午前、広島県庁米ニューヨークの国連本部で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に、政府が外務副大臣の派遣を調整していることについて、広島県の横田美香知事は21日の記者会見で「発信力のある人に参加していただきたい」と述べた。過去には首相や外相が出席した実績があり、副大臣ではアピールに欠けるとの認識を示した。自身も参加する横田氏は、日本が唯一の核兵器によ