防衛省によりますと、きょう8時39分ごろ大分県の日出生台演習場で砲弾が破裂する事故が起きました。【画像】日出生台演習場の様子自衛隊員4人のうち3人が死亡、1人が負傷し詳細は確認中だということです。戦車射撃訓練を実施していたところ、砲弾が破裂し、10式戦車に搭乗していた隊員4人が死傷したということです。（ANNニュース）