＜21日（火）の天気＞北海道付近の低気圧からのびる寒冷前線の通過に伴って、午前中は北日本〜東日本でザッと雨の降ったところがありました。雨雲は足速にぬけ、午後は各地で日差しが戻ってくるでしょう。ただし、北日本の上空には前線通過後の寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になる見込みです。晴れ間があっても急な強い雨や落雷、ひょうに気をつけてください。低気圧に近い北日本を中心に西風が強まり、暴風が吹くおそれがあ