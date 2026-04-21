「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を密輸しようとしたとして、台湾出身の男が逮捕されました。警視庁によりますと、陳建国容疑者は19日、「エトミデート」を含んだ液体およそ1.5キログラムをマレーシアから密輸しようとした疑いがもたれています。「エトミデート」は使用すると手足がけいれんすることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれ、陳容疑者は、「ココナツオイル」のボトルの中に隠していましたが、東京税関