今回は、味噌汁を吐きだした義母に、同居解消を言い渡したエピソードを紹介します。「何これまずい！」「同居中の義母は、私のやることに対し文句ばかり。しかも義母は、心身ともに健康なのに、1日家にいてテレビを見ているだけで、家事を一切しません。そのために会社員として働く私が、家事全般を担当しています。そんなある日、義母への我慢の限界を迎えました。というのも、義母は私の作った味噌汁を『何これ不味い！』と言っ