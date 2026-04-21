【元夫の宿敵と結婚します】 4月21日 先行配信開始 【拡大画像へ】 カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にてSMARTOON®による作品「元夫の宿敵と結婚します」の独占配信が4月21日より開始された。 本作は原作・Chengxiaocheng氏/nanzewenhua氏、作画・stellar studio、出版社・Kuaikan Comicsによる作品。初恋が叶い、成宮眞言と結婚に至った安元家の