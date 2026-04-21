4月21日（現地時間20日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスが敵地のマディソン・スクエア・ガーデンでニューヨーク・ニックスとの第2戦に臨んだ。 初戦に敗れたホークスは試合開始から追いかけるなか、オニエカ・オコングやCJ・マッカラムの3ポイントシュートなどで食らいつくと、23－32と9点ビハインド