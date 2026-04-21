★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２フィジカルＡＩ ３半導体 ４半導体製造装置 ５人工知能 ６ＳａａＳ ７宇宙開発関連 ８蓄電池 ９リサイクル １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ロボット」が１５位となっている。 今月１９日に中国の北京市内で「第２回人型ロボットハーフマラソン大会」が開催され