チエルが大幅続伸している。２０日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の７億５０００万円から９億２０００万円（前の期比３５．９％増）へ、純利益が４億９０００万円から５億３０００万円（同２５．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 ＧＩＧＡスクール第２期の需要取り込みが堅調に推移したことが利益を押し上げた。なお売上高は、