熱中症の対策会議がきのう県庁で開かれ、今年度新たにできた低所得世帯へのエアコン設置支援事業などについて説明が行われました。 【写真を見る】熱中症防止へ県が低所得世帯へのエアコン設置支援事業を新設（山形） この会議は、近年の厳しい暑さに対応し、熱中症などによる重大事案の発生を防ぐために開かれたものです。 会議では、公民館や図書館などを休憩場所として使う、「クーリングシェルター」の利用を