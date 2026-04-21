DREAMS COME TRUEの中村正人が自身のXを投稿し、長崎での吉田美和との2ショットを披露した。 【写真】長崎・稲佐山でハートを作った2ショットを公開したDREAMS COME TRUEの吉田美和と中村正人 ■中村正人「びっくりニュース！！！」 3月18日に9年ぶりとなるオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースしたドリカム。ここのアルバムの発売を記念して、中村正人が単独イベント「まーちゃんと