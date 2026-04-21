【写真＆動画】BTS『Rolling Stone』ソロ表紙（全員→メンバー別に紹介）【動画】ソロインタビュー BTSが全世界16ヵ国版の表紙をジャックする雑誌『Rolling Stone magazine』のソロ表紙が出揃った。 ■BTS『Rolling Stone magazine』ソロ表紙7パターン出揃う 同誌のSNSでは、4月14日から毎日ひとりずつ、ソロ表紙とソロカット（2枚）、インタビュー動画とイメージ動画が投稿されていた。本日4