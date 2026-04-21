【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット／佐久間大介のヘアアレンジ Snow Manの佐久間大介がSNSを更新し、『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開。ピンクヘアが映える爽やかなスタジオショットや共演者との2ショットに、注目が集まっている。 ■佐久間大介、『ラヴィット！』出演前のオフショットを披露 「#ラヴィット！ 始まります(^^)」というコメントとともにInstagramのストーリーズで公