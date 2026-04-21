◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、エンゼルス戦2−2の6回無死一、二塁、第3打席の好機で遊ゴロに倒れた。遊撃手のネトは、初回に岡本のゴロを失策して2死満塁と好機拡大としてしまっていたが、今回は三遊間を抜けそうな鋭い打球を逆シングルで好捕。素早く反転して二塁に送球しアウトとする美技を披露し「リベンジ」した