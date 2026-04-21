スイス発のアウトドアブランド「マムート」（日本運営：マムート・スポーツグループジャパン株式会社）は、大阪に新たな直営2店舗をオープンする。【画像】マムート×『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』限定Tシャツ4月25日に「マムート 心斎橋」、5月1日に「マムート ららぽーとEXPOCITY」が相次いで誕生する。これにより、マムートの大阪直営ショップは、梅田のグランフロント大阪をあわせ、計3店舗の体制となる。「マムー