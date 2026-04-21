◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースの先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回97球1失点の好投を披露し、ドジャースの勝利に貢献。自身としては今季4試合目の登板となり3連勝での3勝目を挙げました。この日のロッキーズ戦は、ここまで2勝をあげているロブレスキ投手が今シーズン3度目の先発登板。初回には先頭から2者連続で2塁打を許し先制点を献上する苦しい立ち上がりとなります。それ