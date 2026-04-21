◇ナ・リーグドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右前打を放つなど、4打数1安打2四球でベーブ・ルース超えの52試合連続出塁を記録。チームも快勝し連敗を2で止めた。初回の第1打席は敵失で塁に出ると、次打者・コールの打席で二盗に成功。今季野手出場22試合目で初盗塁を記録した。3回の