◇ナ・リーグカブス5─1フィリーズ（2026年4月20日シカゴ）カブスは20日（日本時間21日）、本拠でフィリーズに5―1と快勝し、今季初の6連勝を飾った。スタメンから外れた鈴木誠也外野手（31）は5回に代打で登場して空振り三振。そのまま指名打者に入り、8回の2打席目は四球を選んだ。7連勝が懸かる21日（同22日）は今永昇太投手（32）が先発する。カブスが4―0とリードした3回の攻撃中、遊撃後方にガチョウが降り立