2025年7月24日、米ウィスコンシン州オシュコシュで展示飛行する「A10サンダーボルト」/Brett Johnsen/NurPhoto/AP（CNN）米空軍は20日、「A10サンダーボルト」攻撃機の運用期間を少なくとも2030年まで延長することを明らかにした。空軍長官室がソーシャルメディアで発表した。空軍は当初、「イボイノシシ」の愛称で知られるこの象徴的な双発機を年内に完全退役させる予定だった。しかしその後、国防権限法において議会が同機103機