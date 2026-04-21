TVS REGZAは2026年4月21日、4Kテレビ「REGZA」の最新製品5シリーズ18モデルを発表しました。ラインアップと市場想定価格（税込み）は以下の通りです。 4K RGB Mini LED搭載液晶テレビZX1・ZX2シリーズ・100ZX1S（100V型）……198万円・85ZX1S（85V型）……132万円・75ZX2S（75V型）……77万円・65ZX2S（65V型）……55万円 4K Mini LED液晶テレビZ890Sシリーズ・85Z890S（85V型）……71万5000円・75Z890S（75V型）……55