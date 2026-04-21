【新コレクション「SHINY DAY」】 4月24日より順次発売 「折りたたみ傘（ディズニーヴィランズ）」価格：3,500円/ 「折りたたみ傘（「シンデレラ」）価格：4,000円/「折りたたみ傘（「トイ・ストーリー」）価格：3,900円 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、日差しや紫外線が気になるこれからの季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」を、ディズニーフラッグシッ